Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения боевиков "Ан-Нусры" в Сирии

Министерство обороны России обнародовало видео авиаудара Воздушно-космических сил (ВКС) по месту сбора членов группировки "Хайят тахрир аш-Шам"* ("Джебхат ан-нусра"* — прежнее название группировки. — Прим. ред.) в сирийской провинции Идлиб.
Как ранее сообщал Лайф, в результате бомбардировки погибло не менее 49 боевиков. Кроме того, был серьёзно ранен лидер группировки, который, по предварительным данным, сейчас находится в коме. Также российские военные лётчики уничтожили крупнейший склад боевиков в регионе.
* Организации запрещены на территории России по решению Верховного суда.
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