Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения боевиков "Ан-Нусры" в Сирии

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Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения боевиков "Ан-Нусры" в Сирии

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По данным военного ведомства, в результате авиаудара было ликвидировано 49 террористов.

Министерство обороны России обнародовало видео авиаудара Воздушно-космических сил (ВКС) по месту сбора членов группировки "Хайят тахрир аш-Шам"* ("Джебхат ан-нусра"* — прежнее название группировки. — Прим. ред.) в сирийской провинции Идлиб.

Как ранее сообщал Лайф, в результате бомбардировки погибло не менее 49 боевиков. Кроме того, был серьёзно ранен лидер группировки, который, по предварительным данным, сейчас находится в коме. Также российские военные лётчики уничтожили крупнейший склад боевиков в регионе.

* Организации запрещены на территории России по решению Верховного суда.

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