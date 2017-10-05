В Верховной раде объявили перерыв из-за потасовки между депутатами

Как заявил Андрей Парубий, была попытка блокирования президиума перед голосованием за законопроекты о реинтеграции и статусе Донбасса.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента. Как сообщают местные СМИ, это связано с тем, что была зафиксирована попытка блокирования президиума перед голосованием за законопроекты о реинтеграции и статусе Донбасса. Согласно предварительной информации, его устроили представители "Самопомощи" и националистической "Свободы".

Отмечается, что перерыв объявили для того, чтобы избежать драки среди депутатов. Однако конфликта избежать не удалось: когда Александр Турчинов попытался призвать коллег к порядку, независимый депутат Надежда Савченко вырвала у него микрофон и сломала.

Ранее Лайф сообщал, что возле здания Верховной рады зажгли дымовые шашки во время митинга против законов президента Украины Петра Порошенко. В акции принимают участие порядка ста человек с флагами "Свободы" и "Национального корпуса".