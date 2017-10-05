Главу штаба Навального задержали спустя несколько часов после освобождения

Его обвиняют в организации анонсированных на 7 октября массовых несанкционированных акций.

Главу штаба оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова вновь задержали. Об этом в своём микроблоге в "Твиттере" сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Леонид Волков задержан ОПЯТЬ . Это после того как суд признал решение об аресте незаконным. — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 5 октября 2017 г.

По словам директора ФБК Романа Рубанова, на Волкова составляют протокол за организацию анонсированных на 7 октября массовых несанкционированных акций, прежде всего в Санкт-Петербурге.

На Леонида Волкова составляют протокол за организацию мероприятий 07 октября. — Рубанов Роман (@rrubanov) 5 октября 2017 г.

Напомним, 29 сентября Волков заявил о своём задержании в Нижнем Новгороде. 2 октября он был арестован на 20 суток за призывы участвовать в несогласованном митинге. Как ранее писал Лайф, главу штаба Навального отпустили из-под ареста раньше срока.