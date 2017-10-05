Главу штаба Навального задержали спустя несколько часов после освобождения

Читайте также

Главу штаба Навального задержали спустя несколько часов после освобождения

692

Леонид Волков. Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков

Его обвиняют в организации анонсированных на 7 октября массовых несанкционированных акций.

Главу штаба оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова вновь задержали. Об этом в своём микроблоге в "Твиттере" сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

По словам директора ФБК Романа Рубанова, на Волкова составляют протокол за организацию анонсированных на 7 октября массовых несанкционированных акций, прежде всего в Санкт-Петербурге.

Напомним, 29 сентября Волков заявил о своём задержании в Нижнем Новгороде. 2 октября он был арестован на 20 суток за призывы участвовать в несогласованном митинге. Как ранее писал Лайф, главу штаба Навального отпустили из-под ареста раньше срока.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!