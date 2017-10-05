Савченко сломала Турчинову микрофон во время драки

Депутаты Верховной рады устроили потасовку во время обсуждения закона Порошенко.

Независимый депутат Надежда Савченко вырвала и сломала микрофон секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову, который попытался успокоить конфликтующие стороны во время потасовки в Верховной раде, сообщают украинские СМИ.

Ранее Лайф сообщал, что депутаты от партии "Самопомощь" пытались блокировать президиум перед голосованием за законопроекты, связанные с реинтеграцией и статусом Донбасса. Депутаты от "Народного фронта" попытались им помешать, началась драка с 30 участниками.

Напомним, утром 5 октября возле здания Верховной рады зажгли дымовые шашки во время митинга против законов президента Украины Петра Порошенко. В акции протеста участвовали порядка ста человек с флагами "Свободы" и "Национального корпуса".