"АвтоВАЗ" почти на четверть нарастил продажи за сентябрь

За девять месяцев 2017 года в нашей стране реализовано 221 210 автомобилей Lada.

"АвтоВАЗ" увеличил продажи за сентябрь этого года на 23,8%. Как сообщили в пресс-службе автоконцерна, за этот месяц было продано 28 263 автомобиля Lada по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Всего за девять месяцев было реализовано 221 210 машин Lada, что превышает показатели 2016 года на 16,5%.

Наиболее популярными среди покупателей остаётся Lada Granta и Lada Vesta, однако по темпам роста спроса лидирует кроссовер Lada Xray.

Ранее Лайф писал о том, что автомобиль Lada Vesta первым будет оснащён системой Connect, соединяющей машину и смартфон.