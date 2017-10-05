"АвтоВАЗ" почти на четверть нарастил продажи за сентябрь

"АвтоВАЗ" увеличил продажи за сентябрь этого года на 23,8%. Как сообщили в пресс-службе автоконцерна, за этот месяц было продано 28 263 автомобиля Lada по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Всего за девять месяцев было реализовано 221 210 машин Lada, что превышает показатели 2016 года на 16,5%.
Наиболее популярными среди покупателей остаётся Lada Granta и Lada Vesta, однако по темпам роста спроса лидирует кроссовер Lada Xray.
Ранее Лайф писал о том, что автомобиль Lada Vesta первым будет оснащён системой Connect, соединяющей машину и смартфон.
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