Жених Дианы Шурыгиной избил пришедшего на свадьбу блогера

Читайте также

Жених Дианы Шурыгиной избил пришедшего на свадьбу блогера

12556
По всей видимости, Андрею Шлягину не понравилось, как гость назвал невесту "своей любовью".

Небольшой скандал произошёл на свадьбе Дианы Шурыгиной: жених Андрей Шлягин, недовольный шуткой одного из гостей торжества, набросился на него с кулаками. Об этом сообщает паблик Super.

Появившийся на свадьбе блогер Дмитрий Торин задал вопрос "Где моя любовь?" и попытался пройти в банкетный зал. Однако на его пути возникли жених самой Дианы и кто-то из гостей. Тогда Торин попытался вручить мужчинам подарок, обёрнутый цветной бумагой: "Баночку передайте".

Блогера принудительно сопроводили вниз по лестнице, однако затем между ним и женихом возникла потасовка. В разгар веселья появилась и Диана Шурыгина, отреагировавшая на происходящее фразой "Тихо, б...ь, все".

Как ранее сообщал Лайф, оператор Первого канала Андрей Шлягин и Диана Шурыгина отмечают свадьбу в одном из ресторанов Южного Бутова.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!