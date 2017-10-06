США встревожены планами союзников закупить российские системы С-400

Вслед за Турцией такое же желание изъявили и представители Саудовской Аравии, прибывшие в Москву.

Соединённые Штаты выразили обеспокоенность планами своих союзников приобрести российскую зенитную систему С-400. Об этом агентству ТАСС сообщила официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза.

— Мы испытываем беспокойство по поводу приобретения системы С-400, поскольку мы не раз подчёркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок. Эта совместимость необходима для отражения общих угроз, — подчеркнула Балданза.

Напомним, Турция уже внесла задаток за зенитные системы, а вчера стало известно о планах Саудовской Аравии приобрести С-400.