Учёные назвали Siri от Apple самым глупым искусственным интеллектом

При этом, как отметили исследователи, разработчикам всех сервисов предстоит ещё поработать, чтобы достичь даже уровня интеллекта шестилетнего ребёнка.

Группа китайских учёных проверила различные системы искусственного интеллекта и сделала вывод, что сервис Siri является самым "неумным" из них, сообщает Business Insider.

Так, исследователи заключили, что у сервиса Google IQ находится на уровне 43,7 балла. За ним находится Baidu (33 балла), Microsoft's Bing (32 балла) и, наконец, Siri (24 балла). Как отмечалось, несмотря на первенство Google, разработчикам придётся преодолеть долгий путь, после чего, возможно, они приблизятся к уровню человеческого интеллекта. Для сравнения: у среднестатистической шестилетней девочки IQ равен 55,5 балла.

Siri — персональный помощник, программный клиент которого входит в состав iOS, watchOS и macOS от Apple. Отметим, что программу впервые применили в iPhone 4s в 2011 году. Русский язык Siri стала поддерживать в 2015 году.

Ранее Лайф сообщал, что Siri перепутала песню Despacito с гимном Болгарии. Несколько часов спустя разработчики из Apple исправили неточность, однако причины подобного поведения Siri так и остались неясны.