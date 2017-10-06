Верховная рада в первом чтении приняла закон о реинтеграции Донбасса

За это решение проголосовали 229 парламентариев. Отметим, что для принятия решения требовалось 226 голосов.

Большинство депутатов Верховной рады проголосовали за продление ещё на один год закона об особом статусе Донбасса.

В документе говорится, что особый статус для неподконтрольных Киеву районов региона предусмотрен только после выполнения ряда условий. Например, на территории Донбасса не должно оставаться так называемых незаконных формирований. Кроме того, на территории ДНР и ЛНР должны были пройти муниципальные выборы по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако украинская сторона так и не смогла выполнить свою часть обязательств, из-за чего особый статус регион так и не получил.

Отметим, наделение регионов Донбасса особым статусом было предусмотрено минскими договорённостями ещё в 2014 году. Однако закон так и не был реализован. Срок действия закона об особом статусе истекал 18 октября.

Как ранее сообщал Лайф, 4 октября президент Украины Пётр Порошенко внёс на рассмотрение парламента законопроект об особом статусе Донбасса. Рассмотреть документ сразу у депутатов не получилось из-за блокирования зала заседания оппозицией. Кроме того, профильная комиссия парламента рекомендовала вернуть законопроект на доработку. Украинские националисты, в свою очередь, заявили о готовности штурмовать Раду, если закон будет принят.