На мусорном полигоне "Кучино" установят факелы для сжигания биогаза

Проект рекультивации свалки также предусматривает создание локальных очистных сооружений для утилизации фильтрата.

Эксперты завершили разработку проекта рекультивации мусорного полигона "Кучино", который был закрыт 23 июня по поручению президента России Владимира Путина. Как рассказал Борис Трушин — гендиректор компании "Спецгеоэкология", которая занимается проектом рекультивации свалки — первый этап будет заключаться в создании "устойчивого тела" полигона: на откосах сформируют горизонтальные площадки шириной по семь метров. На них пробурят биогазовые скважины, которые затем будут замкнуты на высокотемпературные факелы.

— После тело полигона будет перекрыто противофильтрационным экраном — геомембраной толщиной 2 миллиметра с дренажным слоем. Сверху будет ещё плодородный слой, по всей поверхности посеют траву. Параллельно с этим будет строиться дренаж для сбора фильтрата вокруг полигона, — приводит слова Трушина Первое подмосковное радио.

Проект рекультивации также предусматривает создание локальных очистных сооружений для утилизации фильтрата.

Эксперты рассчитывают, что все эти меры смогут повлиять на экологическую ситуацию в Балашихинском районе.

Ранее Лайф сообщал, что специалисты Росприроднадзора провели исследование вредных выбросов в атмосферу на полигоне "Кучино". Они выяснили, что концентрация сероводорода на свалке в Балашихе превышает норму в 625 раз.

Специалисты отметили, что вокруг полигона находится санитарная зона, которая должна ограждать жилые массивы Балашихи от возможных выбросов вредных веществ. Однако Росприроднадзор пока не обладает данными Мосэкомониторинга, которые должны показать, опасны ли и насколько эти выбросы для местных жителей.