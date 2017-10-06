Украинский депутат бросил дымовую шашку в зале Верховной рады

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Украинский депутат бросил дымовую шашку в зале Верховной рады

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Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Верховной рады. Фото: © РИА Новости

Накануне депутаты устроили драку во время обсуждения законопроекта о реинтеграции и статусе Донбасса.

Депутат оппозиционной фракции "Самопомощь" Семён Семенченко кинул дымовую шашку в сессионном зале, где обсуждается законопроект украинского президента Петра Порошенко, связанный с реинтеграцией и статусом Донбасса.

— Молниеносная реакция Андрея Тетерука: мгновенно вынес из зала дымовую шашку, брошенную Семенченко, — написал он на своей странице в "Твиттере".

Ранее Лайф сообщал, что во время конфликта, который произошёл между депутатами накануне, Надежда Савченко вырвала и сломала микрофон секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Кроме того, возле здания Рады националисты жгли дымовые шашки.

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