Тормозной путь поезда в ДТП под Владимиром составил почти 750 метров

Машинист состава применил экстренное торможение, когда поезд находился в 400 метрах от переезда.

Тормозной путь поезда, врезавшегося в автобус под Владимиром, составил около 746 метров. Машинист старался предотвратить столкновения и применил экстренное торможение. Об этом сообщает РЖД по итогам заседания оперативного штаба.

Сообщается, что машинист применил экстренное торможение, когда состав находился в 400 метрах от переезда, на котором застрял пассажирский автобус. Скорость поезда составляла 90 км/час. Расстояние до полной остановки состава оказалось недостаточным.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня утром поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород въехал в автобус, заглохший на железнодорожном переезде под Владимиром. В автобусе находилось 57 человек (преимущественно — граждане Узбекистана), из которых 16 погибли, в том числе один ребёнок. Многие получили тяжёлые ранения. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подробности произошедшего — в расследовании Лайфа. За развитием событий также следите в нашей текстовой трансляции.