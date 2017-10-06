Смерть на переезде. Водитель казахского автобуса погубил 16 человек

Следователи выясняют, как технически неисправный автобус из Казахстана оказался в России и почему он занимался здесь пассажирскими перевозками.

Очередная трагическая авария с участием автобуса произошла в России. Ранним утром в пятницу во Владимирской области скорый поезд протаранил автобус с гастарбайтерами из Узбекистана, который перед этим сломался и застрял прямо на железнодорожном переезде. В автобусе находились 57 человек, из которых 16 погибли, в том числе и ребёнок, а другие получили тяжёлые ранения.

Трагедия разыгралась на железнодорожном переезде в городе Покрове Петушинского района Владимирской области. Примерно в 3:39 утра белый автобус "Мерседес" с казахскими номерами въехал на переезд и внезапно заглох. Водитель попытался запустить двигатель, однако не смог. Все пассажиры автобуса в это раннее время спали. Водитель разбудил около 15 рабочих и попросил их толкнуть автобус с переезда. Они попробовали сдвинуть автобус с места, но он был слишком тяжёлым. В этот момент раздался крик дежурной по станции, которая показывала рукой на приближающийся поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород: "Поезд, поезд!" Гастарбайтеры поднажали, но автобус так и не сдвинулся с места. Все, кто был на улице, бросились врассыпную от машины в самый последний момент. Поезд на полном ходу врезался в бок автобуса, буквально разрубив его на куски. Практически все находившиеся внутри салона люди погибли или были тяжело ранены.

По последним данным, внутри было 57 человек: два водителя из Казахстана и 55 рабочих из Узбекистана, среди которых оказались и трое детей. Врачи во Владимире сейчас борются за жизнь двух маленьких детей, пострадавших в ДТП. Об этом сообщила губернатор области Светлана Орлова.

Один из водителей погиб, поэтому следователи надеются, что выживший второй сможет им рассказать об обстоятельствах аварии. Представители Посольства Казахстана уже выехали на место происшествия, сообщили Лайфу в посольстве.

— По последним данным, в автобусе находились два водителя — граждане Казахстана. Один из них, Данияр Шилдебаев 1970 года рождения, погиб. Другой, Нургали Сарманов 1977 года рождения, находится во временном пункте размещения в городе Покрове, — сообщили в пресс-службе консульства. — Казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан Казахстана. Посольство Узбекистана также направило своего представителя на место. По словам пресс-службы, никто из родственников пострадавших пока не обращался в посольство.

В Доме культуры Покрова развернут пункт временного размещения. Там сейчас находятся те 37 человек, которым не понадобилась госпитализация.

Сейчас на месте трагедии работают спасатели МЧС РФ и следователи СКР по Владимирской области. В первую очередь их интересует техническое состояние автобуса, как он оказался на территории России и как он здесь использовался. Местное подразделение миграционной службы также изучает, что за мигранты находились в автобусе и куда они ехали. Судя по раннему времени, это мог быть рейс с нелегальными мигрантами.

По данным управления Московской железной дороги, переезд был оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией.

— Дежурный по переезду включил заградительный сигнал, уведомляющий машиниста о препятствии на пути. Машинист пассажирского поезда № 60 сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным. Оценку действиям локомотивной бригады даст Владимирская транспортная прокуратура, — рассказали Лайфу в управлении.

Что касается водителя автобуса, то он, как уже понятно, нарушил всё, что возможно. По правилам дорожного движения, в случае вынужденной остановки автомобиля на железнодорожном переезде водитель в первую очередь должен высадить пассажиров и увести их на безопасное расстояние. Два человека должны побежать по путям в разные стороны от переезда как можно дальше и подавать сигналы машинистам поездов круговыми движениями руки фонарём или куском светлой ткани. Если есть возможность, оставшиеся на переезде люди и водитель должны попытаться убрать машину с железнодорожного переезда. Водитель автобуса ничего из этого не сделал.

Следователям предстоит выяснить, через какой пункт пропуска пересёк российско-казахстанскую границу автобус и где он проходил технический контроль.

В пункте пропуска инспектор Ространснадзора должен был в обязательном порядке проверить техническое состояние автобуса.

— Инспектор проверяет наличие у водителя документов о техническом состоянии автобуса, и, если все документы в порядке, автобус должны пропустить в Россию. Весь этот контроль формален, так как никто, естественно, не выясняет это на специальных "стендах", как это делается при прохождении автомобиля технического осмотра, — признается собеседник Лайфа из таможенно-пограничных органов РФ.

Автобус, заглохший на переезде, — марки "Мерседес-Бенц О 303". Производство данных автобусов было прекращено в Германии ещё в 1993 году.

— То есть для перевозки пассажиров использовалось транспортное средство, которому уже более 24 лет, свой эксплуатационный ресурс эта техника выработала более 15 лет назад, — заявили в пресс-службе ГАЗа. — В России такая старая техника составляет больше половины автобусного парка, который с каждым годом продолжает стремительно стареть.