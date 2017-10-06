В Кремле рассказали, как Путин отметит день рождения

По словам Дмитрия Пескова, в этот день российского лидера традиционно ожидает вереница звонков.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как президент РФ Владимир Путин будет отмечать свой день рождения.

— Безусловно, традиционно Путин празднует день рождения. Чаще это он делает с родными и близкими, иногда — с коллегами по работе. Насчёт завтра скажу лишь одно: что будет целая вереница телефонных звонков — президент будет получать поздравления. И в середине дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянным членами Совбеза, — сообщил Песков.

Владимир Путин празднует день рождения 7 октября. В прошлом году один из самых популярных российских блогеров — Амиран Сардаров устроил акцию #МойФлаг на Поклонной горе в день рождения российского лидера. Он собрал около двух тысяч поклонников на смотровой площадке. Каждый участник пришёл на акцию с российским флагом. По команде молодые люди подняли триколоры над головами и все вместе прокричали: "С днём рождения!"