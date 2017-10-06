В Кремле пригрозили ответными мерами на притеснение российских СМИ в США

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что подобные притеснения не останутся незамеченными, в том числе представителями международных организаций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на давление американской стороны в отношении российских СМИ вполне возможны ответные меры.

— Ряд наших СМИ подвергается беспрецедентному давлению, причём давлению, которое существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего в США. По нашему убеждению, это идёт в нарушение принципа свободы слова, свободы работы СМИ, — отметил Дмитрий Песков.

Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, подобные притеснения не останутся незамеченными, в том числе представителями международных организаций, среди обязанностей которых — мониторинг свободы слова в СМИ.

— И, безусловно, в случае дальнейших притеснений, дальнейших нарушений прав наших СМИ, конечно, нельзя исключать действий, которые будут осуществляться на основе принципа взаимности, — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что главным является то, что свобода деятельности СМИ в РФ, всех зарубежных СМИ, их равенство с российскими СМИ закреплены соответствующим законом.

Ранее Лайф сообщал, что 1 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила: телеканал может уйти с рынка в США из-за давления властей. В российском МИД отметили, что РФ готова ответить на действия американской стороны, если подобное продолжится.