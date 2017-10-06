Милонов предложил законодательно запретить операции по смене пола в России

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Милонов предложил законодательно запретить операции по смене пола в России

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Депутат Госдумы Виталий Милонов. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

По словам парламентария, в разработке законопроекта он опирался на мнение врачей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил законопроект, который запрещает проводить в России операции по смене пола. Как сообщили в пресс-службе парламентария, документ будет внесён в Госдуму в течение осенней сессии, после обсуждения на экспертных советах.

— Проведение подобных операций противоречит как минимум самой сути медицины: после этих процедур сокращается срок жизни, возникают различные проблемы со здоровьем, возрастает риск самоубийства, — заявил Милонов, отметив, что людям, которые хотят сменить пол, нужна не операция, а психическая или психологическая помощь.

Как писал Лайф, Виталий Милонов ранее предложил запретить бесплатные порносайты и сайты знакомств.

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