Украинские депутаты с дымовой шашкой заперлись в туалете Рады

Как сообщается, они в течение примерно минуты сдерживали представителей службы безопасности.

Журналисты сняли на видео, как украинские депутаты Семён Семенченко и Юрий Левченко стоят в дверях туалета Верховной рады. На кадрах видно, как в помещении мужского туалета горит неизвестный предмет, в результате чего появляется дым, а депутаты сдерживают охрану и спасателей. Как предполагается, это дымовая шашка.

— Не надо. Не надо. Пусть он догорит. Одну минуту, — говорят депутаты.

Ранее Лайф сообщал, что депутат фракции "Самопомощь" Семён Семенченко кинул дымовую шашку в сессионном зале. В тот момент обсуждался законопроект украинского президента Петра Порошенко, связанный с реинтеграцией и статусом Донбасса.