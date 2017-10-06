Появилось первое видео с места смертельной аварии с автобусом под Москвой

Жертвами ДТП стали шесть человек, около двух десятков получили различные травмы.

В распоряжении Лайфа оказались первые кадры с места падения автобуса в кювет в Коломенском районе Московской области.

Видео с места происшествия прислал в редакцию гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

Напомним, в районе села Лукерьина Коломенского района Московской области рейсовый автобус, в котором находилось 39 человек, опрокинулся в кювет. В результате аварии шестеро погибли и 24 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие сейчас госпитализированы.

По предварительным данным, причиной трагедии послужило то, что водитель не рассчитал скорость на мокрой дороге и не вписался в поворот.