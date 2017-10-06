Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом под Москвой

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, а ещё 24 доставлены в медицинские учреждения.

Стали известны личности пострадавших в аварии в Коломенском районе Московской области, во время которой автобус опрокинулся в кювет. Список тех, кто получил травмы, публикует телеграм-канал Mash.

1. Салтыкова Д., 1956 г.р.

2. Киселёва Н., 1960 г.р.

3. Таторникова Н., 1969 г.р.

4. Семёнов Н.

5. Назаров И., 18 лет

6. Козлов А., 1980 г.р.

7. Фирсов А., 1993 г.р.

8. Лобачева О., 1978 г.р.

9. Зуева Е., 1981 г.р.

10. Шахрина Д., 1995 г.р.

11. Пигутина С., 1980 г.р.

12. Брунов А., 1967 г.р.

13. Юпрасов П., 1986 г.р.

14. Феужин А., 1996 г.р.

15. Дубаев П., 1998 г.р.

16. Еваева А., 1986 г.р.

17. Марков С., 1993 г.р.

18. Лукьянова Е., 1990 г.р.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял под личный контроль расследование причин и обстоятельств ДТП с рейсовым автобусом в Коломенском районе. По последним данным, шесть человек погибли, 24 доставлены в больницы.

Как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, 6 октября около 16:00 на третьем километре автодороги "обход города Коломны" водитель рейсового автобуса МАН совершил опрокидывание в левый по ходу движения кювет. Транспорт направлялся по маршруту Москва — Озёры. В автобусе находилось 39 пассажиров. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.