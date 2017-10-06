В Москве эвакуировали Курский, Киевский и Рижский вокзалы из-за угрозы взрыва

Также людей вывели из зданий аэропортов Внуково и Жуковский. Причиной послужил звонок о заложенной бомбе.

Полиция эвакуировала людей с Курского, Киевского и Рижского вокзалов в Москве после информации об минировании. Сейчас кинологи обследуют здания на предмет наличия взрывных устройств, передаёт ТАСС.

Также сейчас обследуют отель Marriott, расположенный на Новом Арбате. Сообщается, что постояльцев вывели на улицу.

Ранее стало известно, что количество сообщений об угрозах взрыва в Москве в пятницу превысило 100. "Заминированы" были школы, торговые центры, детские сады и другие учреждения.