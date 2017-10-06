В Еврокомиссии опасаются начала гражданской войны из-за ситуации в Каталонии

Однако в ведомстве надеются, что конфликт между Мадридом и Барселоной разрешится дипломатическим путём.

Рост напряжения вокруг ситуации в Каталонии может привести к началу гражданской войны в самом центре Европы. Такое мнение выразил еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер.

— Ситуация очень, очень тревожная. В самом центре Европы назревает гражданская война, — цитирует Эттингера The Telegraph. — Остаётся надеяться только на скорые переговоры между Мадридом и Барселоной.

Эттингер заверил, что Евросоюз готов вмешаться в ситуацию, "если поступит запрос".

В минувшее воскресенье полицейские жёстко разогнали пришедших на референдум о независимости каталонцев. Ранее сообщалось, что полиция оцепляла избирательные участки и избивала голосующих. В результате пострадало более 800 человек. Подавляющее большинство каталонцев высказались за отделение от Испании. При этом испанские власти и Еврокомиссия признали референдум незаконным.