Число жертв аварии под Владимиром возросло до 17 человек

Ранее сообщалось, что двое маленьких детей — трёх и полутора лет — находятся в критическом состоянии после аварии.

Число погибших при столкновении поезда с автобусом во Владимирской области достигло 17 человек. Пострадавший в ДТП мальчик скончался в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора региона Александра Лобакова.

Ранее посол России в Узбекистане сообщал, что двое маленьких детей — трёх и полутора лет — находятся в критическом состоянии после аварии.

Сегодня утром поезд въехал в автобус, заглохший на железнодорожном переезде под Владимиром. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В автобусе находилось 57 человек (преимущественно — граждане Узбекистана).

Подробности произошедшего — в расследовании Лайфа. За развитием событий также следите в нашей текстовой трансляции.