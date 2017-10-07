СМИ: Большинство парламентариев от Консервативной партии не хочет отставки Мэй

К такому заключению пришли эксперты телеканала Sky News на основании проведённого опроса парламентариев.

Большинство депутатов Палаты общин Парламента Великобритании от Консервативной партии не желают отставки премьер-министра Терезы Мэй. К такому выводу пришли эксперты канала Sky News.

Журналисты проанализировали данные опроса, проведённого среди парламентариев. Принять участие в нём согласились лишь 103 из 285 членов фракции тори, 100 из которых высказались против отставки Мэй.

Сообщается также, что премьер-министр общалась с её предшественником на посту главы правительства — Дэвидом Кэмероном. В ходе беседы он выразил Мэй свою полную поддержку.

Как ранее сообщал Лайф, в СМИ Великобритании поступила информация о том, что в группа парламентариев от Консервативной партии может потребовать отставки премьер-министра.