СМИ: Большинство парламентариев от Консервативной партии не хочет отставки Мэй

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СМИ: Большинство парламентариев от Консервативной партии не хочет отставки Мэй

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фото: ©REUTERS/Matt Cardy

К такому заключению пришли эксперты телеканала Sky News на основании проведённого опроса парламентариев.

Большинство депутатов Палаты общин Парламента Великобритании от Консервативной партии не желают отставки премьер-министра Терезы Мэй. К такому выводу пришли эксперты канала Sky News.

Журналисты проанализировали данные опроса, проведённого среди парламентариев. Принять участие в нём согласились лишь 103 из 285 членов фракции тори, 100 из которых высказались против отставки Мэй.

Сообщается также, что премьер-министр общалась с её предшественником на посту главы правительства — Дэвидом Кэмероном. В ходе беседы он выразил Мэй свою полную поддержку.

Как ранее сообщал Лайф, в СМИ Великобритании поступила информация о том, что в группа парламентариев от Консервативной партии может потребовать отставки премьер-министра.

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