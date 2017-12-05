Глава Минобороны Аргентины публично признал гибель экипажа подлодки

Министр обороны Оскар Агуад первым из представителей властей публично признал, что все 44 члена экипажа подводной лодки San Juan, пропавшей 15 ноября, погибли. Такое заявление он сделал в понедельник, 4 декабря, в интервью телеканалу Todo Noticias.
— Совершенно точно, — так глава военного ведомства ответил на вопрос журналистки о том, можно ли считать всех моряков субмарины погибшими.
По его словам, власти приняли решение прекратить спасательную операцию и сосредоточиться на поисках подлодки, так как "экстремальные условия и период времени, прошедшего с момента исчезновения субмарины, не оставил никаких шансов на выживание".
Кроме того, он отметил, что такое решение было принято в рамках международных норм. В них установлен временной лимит, после которого необходимо переходить от спасательного этапа операции к поисковому.
Напомним, субмарина San Juan перестала выходить на связь 15 ноября, находясь в 430 километрах от восточного побережья Аргентины. На борту лодки находилось 44 члена экипажа. 30 ноября власти страны решили прекратить операцию по спасению экипажа и перейти к поискам затонувшей подлодки. По предварительным данным, субмарина могла уйти на дно из-за выявленных ранее у неё неисправностей, которым не придали серьёзного значения.
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