Прокуратура Киева возбудила дело после освобождения Саакашвили его сторонниками

Ранее сообщалось, что политика задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности.

Киевская прокуратура начала уголовное производство после того, как бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили освободили его сторонники. Последние ранее прорвали оцепление силовиков, выломали двери микроавтобуса с задержанным политиком и освободили его. Об этом сообщают украинские СМИ.

— В связи с "освобождением" задержанного Саакашвили открыто уголовное производство по статье 343 Уголовного кодекса Украины, — отмечается в сообщении.

Санкция статьи "Вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, сотрудника государственной исполнительной службы" предусматривает штраф, исправительные работы на срок до двух лет либо арест сроком до полугода.

Ранее Лайф сообщал, что 5 декабря Михаила Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности. Политика планировали доставить в здание СБУ, но этого не удалось сделать из-за столкновений между силовиками и сторонниками экс-главы области.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.