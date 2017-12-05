Журналисты установили, каким психическим расстройством страдает Родченков

Журналист Олег Лурье опубликовал медицинскую карту Григория Родченкова, согласно которой информатор WADA страдает психическим расстройством. В частности, ему был поставлен диагноз: депрессивный эпизод тяжёлой степени с психотическими симптомами.

Согласно опубликованным документам, ещё в феврале 2011 года Родченков поступил в НИИ имени Склифосовского с колото-резаной раной грудной клетки, которую он нанёс себе сам. В медкарте сказано, что информатор WADA находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался покончить с собой. Именно тогда медики и поставили ему диагноз: депрессивный эпизод тяжёлой степени с психотическими симптомами.

Указывается, что была проведена срочная операция, при которой Григорий Родченков был введён в состояние наркоза.

Когда экс-директора московской антидопинговой лаборатории выписали, медики постановили, что он должен наблюдаться у психиатра, хирурга, кардиолога и терапевта.

Примечательно, что за несколько дней до госпитализации в отношении Родченкова было возбуждено дело о незаконном хранении и сбыте сильнодействующего вещества оксандролона.

Как уже сообщал Лайф, ранее в Сети нашли порнорассказы, написанные экс-главой московской антидопинговой лаборатории. Ряд психиатров ознакомились с творчеством Родченкова, отметив, что информатор WADA скорее всего шизоид, у которого "проблемы во взаимоотношениях с противоположным полом".