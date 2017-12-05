Воробьёв пообещал Путину за год рекультивировать полигон "Кучино"

По словам губернатора, к настоящему моменту полигон полностью засыпан грунтом, а с марта начнётся его комплексная рекультивация.

Президент России Владимир Путин провёл сегодня встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Глава региона доложил, что за год мусорный полигон "Кучино" будет рекультивирован.

— Мы закрыли полигон, как я вам уже докладывал, и сейчас делаем проект рекультивации. Сделаем всё, чтобы этот полигон не причинял беспокойства людям, — сказал Воробьев.

— Вы поддержали нас по деньгам, — добавил он, обращаясь к Путину. — Без вашей помощи невозможно было бы найти большие средства — порядка четырёх миллиардов рублей. За год мы должны его рекультивировать, и беспокоить жителей он больше не будет.

Напомним, огромный мусорный полигон с 400 миллионами тонн отходов, который видно даже из космоса, был закрыт после обращения жителей Балашихи к президенту во время прямой линии. Но после закрытия свалки число жалоб на смрад начало только расти.