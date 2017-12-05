Саакашвили потребовал немедленной отставки "чудовища и предателя" Луценко

Бывший губернатор Одесской области и лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили потребовал немедленной отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко и руководства СБУ.
— Мы требуем немедленной отставки чудовища и предателя Луценко <...>, а также увольнения руководства Службы безопасности Украины, исполнявшей эти преступные приказы, — цитирует политика NewsOne.
Напомним, сегодня Михаил Саакашвили был задержан в Киеве спецназом СБУ. Его обвинили в том, что свои митинги в Киеве политик организовывал на деньги бывшего украинского лидера Виктора Януковича и с целью захвата власти в стране. Впрочем, на допрос Саакашвили так и не добрался — сторонники силой отбили его.
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