Саакашвили потребовал немедленной отставки "чудовища и предателя" Луценко

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Саакашвили потребовал немедленной отставки "чудовища и предателя" Луценко

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Михаил Саакашвили. Фото © РИА Новости/ Алексей Витвицкий

Бывший губернатор Одесской области и лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили потребовал немедленной отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко и руководства СБУ.

— Мы требуем немедленной отставки чудовища и предателя Луценко <...>, а также увольнения руководства Службы безопасности Украины, исполнявшей эти преступные приказы, — цитирует политика NewsOne.

Напомним, сегодня Михаил Саакашвили был задержан в Киеве спецназом СБУ. Его обвинили в том, что свои митинги в Киеве политик организовывал на деньги бывшего украинского лидера Виктора Януковича и с целью захвата власти в стране. Впрочем, на допрос Саакашвили так и не добрался — сторонники силой отбили его.

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