Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск, пока он митингует под Радой

В ведомстве сообщили, что соответствующее постановление было направлено в Нацполицию.

Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск Михаила Саакашвили, бывшего губернатора Одесской области.

— ГПУ подготовила и передала председателю Нацполиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск Михаила Саакашвили, сбежавшего из-под стражи во время транспортировки к следователю службы безопасности, — сообщил представитель ведомства Андрей Лысенко.

Стоит отметить, что экс-губернатор Одесской области особенно не скрывается. Сейчас он вместе со своими сторонниками находится у здания Верховной рады в центре Киева.

Ранее сегодня Михаил Саакашвили был задержан спецназом СБУ. Его обвинили в том, что свои митинги в Киеве политик организовывал на деньги бывшего украинского лидера Виктора Януковича и с целью захвата власти в стране. Впрочем, на допрос Саакашвили так и не добрался — сторонники силой отбили его у правоохранителей.