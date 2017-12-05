Шмид: Мутко нёс всю ответственность за провалы в антидопинговой системе России

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Шмид: Мутко нёс всю ответственность за провалы в антидопинговой системе России

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Глава комиссии Международного олимпийского комитета Самуэль Шмид заявил, что борьба с допингом, соблюдение правил находились в компетенции Минспорта РФ.

Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко, занимавший пост министра спорта РФ во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, нёс ответственность за систематические нарушения антидопинговых правил. Об этом заявил глава комиссии Международного олимпийского комитета Самуэль Шмид.

— Мы пришли к заключению, что борьба с допингом, соблюдение правил находились в компетенции Минспорта РФ, это связано со структурой российской системы, — сказал он.

Напомним, во вторник, 5 декабря, прошло заседание исполнительного комитета МОК, на котором решался вопрос об участии российских спортсменов в Играх-2018. Сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде. Спортсменам разрешили выступать в Пхёнчхане только под нейтральным флагом.

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