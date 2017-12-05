Президент МОК: Медали зимней Олимпиады в Сочи перераспределят в Пхёнчхане

Томас Бах заявил, что скорбит о том, что при проверках пострадали "чистые" спортсмены.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил на пресс-конференции, что перераспределение медалей Олимпиады 2014 года пройдёт на Играх в Пхёнчхане.

— Как бывший спортсмен, я скорблю в связи с тем, что пострадали "чистые" спортсмены. Мы договорились с комиссией спортсменов, что перераспределение медалей произойдёт во время церемоний, которые пройдут на Олимпиаде в Пхёнчхане, — отметил Бах.

Затем президент МОК поблагодарил Самуэля Шмида, его команду за доклад и проделанную "великолепную работу". Он отметил, что главой комиссии был подготовлен комплексный и детальный отчёт, который охватывает манипуляции с антидопинговой системой.

Напомним, 5 декабря на заседании исполкома МОК было решено отстранить российскую сборную от участия в Олимпиаде 2018 года. Спортсменам РФ было разрешено выступать только под нейтральным флагом.

Ранее некоторых российских спортсменов лишили олимпийских медалей, выигранных на Играх в 2014 году, проходивших в Сочи. Из-за этого Россия лишилась первого места в общекомандном зачёте.