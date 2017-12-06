"Это унизительно". Овечкин прокомментировал дисквалификацию российской сборной

Знаменитый хоккеист отметил необоснованность решения Международного олимпийского комитета.

Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин шокирован решением Международного олимпийского комитета об отстранении российской сборной от участия в Олимпиаде в 2018 году. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

— Я не считаю, что это правильно. Решение МОК необоснованно. Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шокирует. Но ехать за свой счёт и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого, — сказал спортсмен.

Как ранее сообщал Лайф, во вторник, 5 декабря, прошло заседание исполнительного комитета МОК, на котором решался вопрос об участии российских спортсменов в Играх-2018. Сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде. При этом спортсменам разрешили выступать в Пхёнчхане только под нейтральным флагом.