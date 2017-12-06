Трамп распорядится перенести Посольство США в Израиле в Иерусалим

По заявлению представителя Белого дома, о данном решении американский лидер скажет вечером 6 декабря.

Президент США Дональд Трамп в ближайшие сутки объявит о своём решении относительно переноса Посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. По данным высокопоставленного представителя Белого дома, посольство всё же будет перенесено, а Иерусалим Трамп признает столицей Израиля.

— Президент распорядится, чтобы Госдепартамент начал работу по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим, — сообщил представитель администрации Трампа на спецбрифинге.

По данным агентства Wafa со ссылкой на официального представителя президента Палестины Махмуда Аббаса, Трамп проинформировал о своём намерении главу этой страны в телефонной беседе. Тот, в свою очередь, предупредил американского лидера об угрозе, которую несёт это решение для мира в регионе. Отмечается, что Палестина не видит своего государства без Восточного Иерусалима.

В то же время, по словам чиновника из Белого дома, рассмотрение данного дела и последующее строительство посольства в Иерусалиме может занять годы.

Как ранее сообщал Лайф, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует перенести Посольство США в Иерусалим. Данная информация вызвала возмущение в ряде арабских стран и исламских организаций, ведь формально оно означало бы признание Иерусалима исключительной территорией Израиля. Окончательное решение по этому вопросу Трамп планирует принять 6 декабря.