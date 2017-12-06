"Перепутали со мной". Саакашвили заявил, что людей жестоко избили около Рады

По словам бывшего губернатора Одесской области, из палатки хотели вытащить его, но ошиблись.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его сторонников, которые находились в палатке возле здания Рады, жестоко избили. По его словам, когда к активистам зашли, они спали.

— Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей, — написал Саакашвили на своей странице в "Фейсбуке".

Как ранее сообщал Лайф, Михаила Саакашвили задержал спецназ СБУ 5 декабря. Его обвинили в том, что свои митинги в Киеве политик организовывал на деньги бывшего украинского лидера Виктора Януковича с целью захвата власти. Позже сторонники силой отбили политика. Повторно задерживать Михаила Саакашвили пока не стали.