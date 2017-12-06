В Киеве протестующие дали отпор полиции, разыскивающей Саакашвили

Ранее сообщалось, что сторонников политика избили в палаточном городке возле здания Рады.

Восемь сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили пострадали в результате драки с полицией в палаточном городке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на активистов.

— Они налетели толпой. Мы дали им отпор. Восемь ребят пострадали, наши медики им оказывают помощь, у двоих сотрясение, их отправили в скорую, — отмечается в сообщении.

Активисты заявили, что Саакашвили разыскивали десятки полицейских по все​му палаточному городку, но сторонники не выдали его. По словам очевидцев, правоохранители применяли слезоточивый газ.

Сообщается, что активисты, в свою очередь, отобрали щиты у силовиков. В местах столкновения с полицией есть следы крови. Активисты принесли автомобильные покрышки и кирпичи, при помощи которых планируют отбиваться. Также из покрышек они соорудили несколько баррикад.

Напомним, ранее Михаила Саакашвили задержал в Киеве спецназ СБУ. Его обвинили в организации митингов на деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича с целью захвата власти. После сторонники силой отбили его.