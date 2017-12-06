Роскосмос перенёс запуски после неудачи с "Фрегатом"

Уточнённый график пусков ракет "Союз" будет определён после завершения работы аварийной комиссии.

Госкорпорация "Роскосмос" решила приостановить эксплуатацию разгонного блока "Фрегат" до окончания расследования причин аварии, произошедшей в конце ноября. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, издание выяснило, что запуск двух спутников "Канопус-В" с космодрома Восточный, который был запланирован на 22 декабря, состоится не ранее февраля-марта следующего года.

Кроме того, под угрозой переноса оказались запуски спутника "Глонасс" с космодрома Плесецк и американских аппаратов O3b, которые также планировалось вывести на орбиту с помощью "Фрегата".

Как уже сообщал Лайф, разгонный блок "Фрегат" со спутником "Метеор-М" и другими космическими аппаратами, запущенный на орбиту с космодрома Восточный, упал в океан, а часть аппарата сгорела в атмосфере. Роскосмос создал специальную комиссию для выяснения всех причин происшествия.

Ранее Медведев потребовал наказать виновных в неудачном пуске ракеты с Восточного. Глава правительства также раскритиковал чиновников за то, что те отчитались об успешном пуске, а на самом деле был потерян разгонный блок с 19 спутниками.