Власти Москвы решили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

Запрет на продажу спиртного будет действовать в парковых зонах и местах проведения массовых мероприятий.

В новогодние праздники в столице будут действовать ограничения на продажу алкогольных напитков. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Власти поручили организаторам массовых мероприятий, администрации объектов, а также правоохранительным органам принять меры по предотвращению торговли слабоалкогольными напитками, пивом и прохладительными напитками в стеклянной таре. Причём речь идёт не только о местах проведения массовых гуляний, но и о парковых зонах.

Отметим, на рестораны и бары эти ограничения не распространяются. Алкоголь будет продаваться во всех заведениях в соответствии с нормами законодательства и режимом работы.

Ранее сообщалось, что к Новому году столичные власти установят 268 елей и ещё 3,9 тысячи праздничных конструкций. Кроме того, в городе появится около тысячи плакатов, билбордов, афиш и стикеров с поздравлениями.