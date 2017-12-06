Экс-президента Йемена похоронили в присутствии пяти родственников

4 декабря мятежники застрелили Али Абдаллу Салеха при попытке задержания в населённом пункте неподалёку от Саны.

Повстанцы-хуситы выдали тело убитого ими экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха его родственникам для захоронения. Об этом сообщает саудовский портал "Аджиль". Похороны состоялись минувшей ночью в пригороде Саны в обстановке секретности. На церемонии присутствовали лишь пятеро родственников убитого Салеха, уточняют источники.

Напомним, экс-президент Йемена погиб от выстрела в голову в населённом пункте рядом с Саной. Его младший сын, Халид, по сообщениям СМИ, был ранен, а затем взят в плен.

Ранее старший сын Салеха пообещал отомстить за отца.