Экс-президента Йемена похоронили в присутствии пяти родственников

Повстанцы-хуситы выдали тело убитого ими экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха его родственникам для захоронения. Об этом сообщает саудовский портал "Аджиль". Похороны состоялись минувшей ночью в пригороде Саны в обстановке секретности. На церемонии присутствовали лишь пятеро родственников убитого Салеха, уточняют источники.
Напомним, экс-президент Йемена погиб от выстрела в голову в населённом пункте рядом с Саной. Его младший сын, Халид, по сообщениям СМИ, был ранен, а затем взят в плен.
Ранее старший сын Салеха пообещал отомстить за отца.
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