Песков ответил на вопрос журналистов про судьбу Мутко после решения МОК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, понесут ли чиновники, а в частности Виталий Мутко ответственность за то, что МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018.

— Не могу ответить на этот вопрос. Но с уверенностью могу сказать одно, что эта тема не может быть первостепенной. Первостепенной является тема защиты интересов наших с вами спортсменов, — отметил Песков.

Всё остальное должно рассматриваться уже во вторую очередь, добавил представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, МОК принял решение отстранить Россию от ОИ-2018, разрешив спортсменам выступать под нейтральным флагом в составе Olympic athletes from Russia. Экс-министр спорта РФ Виталий Мутко был пожизненно отстранён от посещения Олимпиад. При этом ряд спортивных деятелей и депутатов обвиняет Мутко в том, что он не защитил российских спортсменов.