Киевские полицейские готовят масштабную спецоперацию, чтобы задержать Саакашвили

Сам бывший губернатор Одесской области разгуливает по палаточному городку под стенами Рады.

Украинские сотрудники правоохранительных органов готовят масштабную спецоперацию, чтобы задержать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Утверждается, что сил и средств будет задействовано даже больше, чем при попытке поймать бывшего главу Одесской ОГА в его квартире 5 декабря.

— Думаю, что в ближайшее время, поскольку Саакашвили объявлен в розыск, что развязывает руки правоохранителям, — приводит слова представителя киевской полиции ТАСС в ответ на вопрос, когда операция всё-таки состоится.

Добавим, что сейчас Саакашвили находится в палаточном городке у стен Рады. Сегодня ночью сотрудники полиции пытались его задержать, однако попали не в ту палатку, в итоге между ними и активистами завязалась драка.