Генштаб РФ: Сирия полностью освобождена от террористов ИГИЛ

Сирия полностью освобождена от террористов, сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов. По словам генерала армии, все бандформирования ИГИЛ* уничтожены.
— Все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена, — сказал Герасимов. — Сегодня наступающие подразделения бригадного генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остававшиеся незаконные вооруженные силы (в провинции Дейр-эз-Зор) и, освободив населённые пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха, соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что боевая операция на восточном и на западном берегах Евфрата завершилась полным разгромом боевиков.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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