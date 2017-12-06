Генштаб РФ: Сирия полностью освобождена от террористов ИГИЛ

Об этом уже доложил президенту Владимиру Путину глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Сирия полностью освобождена от террористов, сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов. По словам генерала армии, все бандформирования ИГИЛ* уничтожены.

— Все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена, — сказал Герасимов. — Сегодня наступающие подразделения бригадного генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остававшиеся незаконные вооруженные силы (в провинции Дейр-эз-Зор) и, освободив населённые пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха, соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что боевая операция на восточном и на западном берегах Евфрата завершилась полным разгромом боевиков.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.