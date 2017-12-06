Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля

Президент США уже приступил к осуществлению плана по переводу Посольства Соединённых Штатов из Тель-Авива в "Святой город".

Дональд Трамп 6 декабря официально признал Иерусалим столицей Израиля, сообщает The New York Times. Об этом он заявил во время своего выступления в Белом доме. Президент США отметил, что отсрочка этого решения только отдалила бы регион от мирного урегулирования конфликта.

По информации издания, Трамп уже приступил к осуществлению плана по переводу Посольства США из Тель-Авива в "Святой город". Также глава государства заявил, что вице-президент США Майкл Пенс в ближайшие дни посетит Израиль, чтобы "подтвердить наше обязательство" по переносу посольства и признанию столицей Иерусалима.

Однако такое решение вызвало бурю критики со стороны арабских и европейских лидеров, которая разразилась вечером 5 декабря после того, как Белый дом подтвердил планы Трампа. Например, папа Фрэнсис и китайское Министерство иностранных дел предупредили, что этот шаг может развязать волну насилия во всём регионе.

А всего за несколько часов до того, как президент США должен был объявить Иерусалим столицей Израиля, Тиллерсон заявил, что мир на Ближнем Востоке всё ещё возможен.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял что планирует перенести Посольство США в Иерусалим. Данная информация вызвала волну возмущений в ряде арабских стран и исламских организаций, так как формально это означало бы признание Иерусалима исключительной территорией Израиля.