Горбачёв прокомментировал решение Путина идти на новый президентский срок

Михаил Горбачёв отметил, что Владимир Путин является лидером, который заслуженно пользуется поддержкой народа.

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что президент России Владимир Путин является лидером, заслуженно пользующимся поддержкой граждан. Об сообщает РИА "Новости".

— Путин сегодня, действительно, лидер, который заслуженно пользуется поддержкой народа. С этим нужно считаться и, я думаю, на это надо ориентироваться — на что настроен народ, — сказал Горбачёв.

Как ранее сообщал Лайф, 6 декабря во время общения с сотрудниками Горьковского автозавода российский лидер сообщил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, которые состоятся в 2018 году.