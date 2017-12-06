Горбачёв прокомментировал решение Путина идти на новый президентский срок

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что президент России Владимир Путин является лидером, заслуженно пользующимся поддержкой граждан. Об сообщает РИА "Новости".
— Путин сегодня, действительно, лидер, который заслуженно пользуется поддержкой народа. С этим нужно считаться и, я думаю, на это надо ориентироваться — на что настроен народ, — сказал Горбачёв.
Как ранее сообщал Лайф, 6 декабря во время общения с сотрудниками Горьковского автозавода российский лидер сообщил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, которые состоятся в 2018 году.
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