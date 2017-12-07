Саакашвили заявил, что собирается стать "спасителем Украины"

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Саакашвили заявил, что собирается стать "спасителем Украины"

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Михаил Саакашвили. Фото: © РИА Новости

Бывший губернатор Одесской области также отметил, что его поддержка среди населения Украины растёт.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что своими действиями пытается спасти Украину. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию Independent.

— С точки зрения Запада ситуация выглядит странной: бывший глава страны уезжает в другую страну и пытается изменить её. Иностранец пытается спасти страну, — сказан он.

Саакашвили также отметил, что его поддержка среди населения Украины растёт, а его сторонники продемонстрировали свою способность "эффективно мобилизоваться" для проведения акций.

Ранее Лайф сообщал, что Михаил Саакашвили был задержан спецназом СБУ 5 декабря. Его обвинили в организации митингов на деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича с целью захвата власти. Позже сторонники Саакашвили отбили политика у правоохранителей.

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