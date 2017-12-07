Южная Корея призвала россиян выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом

Министерство культуры, спорта и туризма страны выразило сожаление в связи с решением МОК запретить российской сборной участвовать в Играх в Пхенчхане.

Южная Корея призвала российских спортсменов не пропускать Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, а выступить там в нейтральном статусе, сообщает агентство Ренхап.

— Мы призываем спортсменов со всех концов света, которые занимаются зимними видами спорта, к активному участию в Играх, — отметило Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи.

Ведомство также выразило сожаление в связи с решением МОК запретить российской сборной участвовать в Играх под собственным флагом. Однако представители министерства понадеялись, что зимняя Олимпиада в Пхенчхане станет хорошей возможностью для дальнейшего укрепления дружественных отношений между Кореей и Россией.

Напомним, 5 декабря прошло заседание исполкома МОК, на котором решался вопрос об участии российских спортсменов в Играх-2018. Сборная страны была отстранена от участия в Олимпиаде. Спортсменам разрешили выступать в Пхёнчхане только под нейтральным флагом. Решение участвовать или нет в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря.