Сборная США оставила под вопросом участие в ОИ-2018 из-за КНДР

Всё будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове, которая "меняется каждый день".

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в эфире Fox News заявила, что вопрос участия американской сборной в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане остаётся открытым.

— Вопрос остаётся открытым. Я ничего об этом не слышала, но знаю, что, о чём бы ни шёл разговор — о КНДР или Иерусалиме, — главным остаётся то, как мы защитим своих граждан, — ответила Хейли на вопрос, является ли "решённым делом" участие американских атлетов в ОИ-2018.

Дипломат заявила, что всё будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове и в КНДР, которая "меняется каждый день".

Хейли добавила, что администрация президента США сделает всё возможное, чтобы убедиться в защищённости членов национальной сборной.

Ранее представитель МИД Северной Кореи заявил, что угрозы со стороны Белого дома делают войну на Корейском полуострове неизбежной. По его словам, в случае агрессии США заплатит за её последствия "нашей могучей ядерной силой".