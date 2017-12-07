"От партии или самовыдвиженцем?" Путин ещё не решил, как регистрироваться в ЦИК

Президент РФ Владимир Путин пока не решил, как будет регистрировать свою кандидатуру в ЦИК для участия в выборах 2018 года. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В частности, открытым остаётся вопрос о том, будет ли Путин собирать подписи как независимый кандидат или будет представлять какую-либо политическую партию.

— Пока не знаем, решим со временем, — сообщил Песков, отвечая на вопросы Лайфа.

Напомним, о своём участии в выборах российский лидер объявил 6 декабря на встрече с рабочими ГАЗа в Нижнем Новгороде.

Кто возглавит его предвыборный штаб, пока не сообщается.