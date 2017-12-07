"Рановато". Пескову неизвестно, когда Путин представит свою программу

Говорить о предвыборной программе Владимира Путина для участия в выборах 2018 года пока преждевременно. Так считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заявил, что видение основных параметров этой программы у Путина имеется "лучше, чем у кого бы то ни было", но большего сообщить представитель Кремля пока не смог.

— В какие сроки программа будет финализирована и представлена вниманию общественности, сейчас я сказать не могу, пока чуть-чуть рановато, — отметил Песков.

Напомним, о своём участии в выборах российский лидер объявил 6 декабря на встрече с рабочими ГАЗа в Нижнем Новгороде.

Ранее в беседе с Лайфом Песков признался, что Путин пока не решил, как будет регистрировать свою кандидатуру в ЦИК для участия в выборах 2018 года.