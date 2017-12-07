Названы самые популярные китайские автомобили в России

Всего за первые десять месяцев текущего года была продана 24 731 машина, больше половины которых марки Lifan.

Самой популярной китайской маркой автомобилей в России за первые десять месяцев 2017 года стала компания Lifan, которой принадлежит более половины проданных машин. Рейтинг опубликован "Автостатом".

По данным агентства, в указанный период россияне приобрели 13 094 автомобиля этого бренда. Правда, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания потеряла 5,4% своих продаж.

На втором месте рейтинга расположился Chery, чьи продажи выросли на 12,7% до 4 692 единиц. Бронза топа принадлежит компании Geely, дела у которой шли не лучшим образом. В частности, продажи компании просели аж на 53,4%, а реализовано всего 1872 машины.

Из других китайских марок более тысячи экземпляров получилось реализовать лишь компании Haval (1 489 машин) и Changan (1 162 экземпляров, +158,8%). Показатели остальных брендов куда скромнее: Zotye — 809 автомобилей (+256,4%), DFM — 564 машины. (-45,2%), FAW — 469. (36,2%), Foton — 331. (+771,1%), Brilliance — 156, (80,8%), Hawtai — 93 авто (-57,5%).

Как отмечают эксперты, реализация новых "китайцев" в нашей стране за этот период составила 24 731 экземпляр. При этом, продажи в октябре увеличились на 20%. Таким образом, они растут с мая 2017 года и при сохранении существующих темпов роста могут преодолеть отрицательную динамику в целом по году.

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