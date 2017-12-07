Более 50 палестинцев пострадали в стычках с военными на западном берегу Иордана

Свыше 50 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими полицейскими на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа после заявления США о признании Иерусалима столицей Израиля.
— Сегодня бригады Красного полумесяца на Западном берегу оказали помощь 49 раненым, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей местных палестинских служб.
Palestinian protests continue following President Trump's recognition of Jerusalem as the capital of Israel. pic.twitter.com/6cgRM9WYeq— CGTN (@CGTNOfficial) 7 декабря 2017 г.
Уточняется, что пострадавшие поступали с огнестрельными ранениями, повреждениями от резиновых пуль и с симптомами отравления слезоточивым газом.
Protests at the US Embassy in Amman, Jordan #JerusalemIsTheCapitalofPalestine #Jerusalem pic.twitter.com/GOkyKMxYR6— Hebá (@Schnuckiputziii) 7 декабря 2017 г.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил об официальном признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Заявление вызвало протестные акции не только в Палестине, но и в ряде мусульманских стран. Вышедшие на улицы люди жгли американские флаги и чучела Трампа.
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