Более 50 палестинцев пострадали в стычках с военными на западном берегу Иордана

У них зафиксированы огнестрельные ранения, повреждения от резиновых пуль, а также симптомы отравления слезоточивым газом.

Свыше 50 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими полицейскими на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа после заявления США о признании Иерусалима столицей Израиля.

— Сегодня бригады Красного полумесяца на Западном берегу оказали помощь 49 раненым, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей местных палестинских служб.

Palestinian protests continue following President Trump's recognition of Jerusalem as the capital of Israel. pic.twitter.com/6cgRM9WYeq — CGTN (@CGTNOfficial) 7 декабря 2017 г.

Уточняется, что пострадавшие поступали с огнестрельными ранениями, повреждениями от резиновых пуль и с симптомами отравления слезоточивым газом.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об официальном признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Заявление вызвало протестные акции не только в Палестине, но и в ряде мусульманских стран. Вышедшие на улицы люди жгли американские флаги и чучела Трампа.